El parc eòlic marí preveu a 14 quilòmetres del cap de Creus el primer molí

Els promotors del parc eòlic marí de la badia de Roses, Parc Tramuntana, han anunciat canvis a la proposta inicial per allunyar la instal·lació de la costa. En concret, preveuen que l'aerogenerador més proper del parc, que de mitjana se situarà a 24 quilòmetres de la badia, passi dels 10 quilòmetres fins als 14 de distància del cap de Creus. La mesura, asseguren, respon a la voluntat de «minimitzar l'impacte visual» i busca el consens amb el territori, arran de les trobades amb una trentena d'entitats des de finals de gener.

Els promotors recorden que se segueix treballant en la «definició» del projecte «de la mà del territori» i que no s'ha iniciat cap tràmit oficial amb la Generalitat ni l'Estat.

Les empreses impulsores del projecte han acordat allunyar el parc de la costa arran de les més de 20 reunions de treball mantingudes durant els dos últims mesos amb diferents agents del territori i «després d'analitzar la viabilitat tècnica de la nova ubicació».

D'aquesta manera, expliquen, l'aerogenerador més proper del parc a la línia de la costa se situarà a 14 quilòmetres de distància del cap de Creus, quatre més dels previstos inicialment.

Oposició al territori

La modificació busca reduir l'impacte visual de la instal·lació i també el consens del territori, que s'ha mostrat contrari al projecte. De fet, diverses entitats s'han unit en una plataforma «Stop macroparc eòlic marí». A més, els sis municipis afectats per la instal·lació (l'Escala, Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries, Cadaqués, Roses i Torroella de Montgrí) han mostrat reiteradament la seva preocupació pel projecte i han demanat que es deixi en suspens.

Des del Parc Tramuntana asseguren que el projecte en aquest moment segueix en fase de «definició i consens» i reiteren que no s'ha fet cap tràmit oficial amb l'administració.

També insisteixen que es projecte «en la seva pràctica totalitat en una zona de veda permanent» definida pels pescadors de Roses» i que la mesura busca «integrar-lo» al territori.

Amb tot, els promotors insisteixen que seguiran treballant «de la mà amb el territori en la definició d'un projecte concebut essencialment com una oportunitat energètica, econòmica i mediambiental per a l'Empordà».

La previsió és que el parc, de 500MW, entri en funcionament l'any 2026 i produeixi energia neta i de km0 equivalent al 45% de la demanda actual de tota la demarcació de Girona.

«El Parc Tramuntana és una gran oportunitat per a l'Empordà; i també per a Catalunya perquè produiria una energia cent per cent neta i de quilòmetre zero que et dona independència energètica perquè no depens ni de les nuclears franceses, ni de l'eòlica d'Aragó ni del petroli».Així ho explicava a Diari de Girona, Sergi Ametller, de la direcció tècnica del parc eòlic marí que Blue Float Energy i Sener, les dues empreses que hi ha darrere del Parc Tramuntana.

Ametller ja plantejava la possibilitat d'allunyar els molins que seran en la fase inicial entre 30 i 40 i de 258 metres d'altura.