Troben unes ovelles corrent per una platja de Llançà

Dues ovelles van ser vistes a principis de setmana corrent per la platja del Port de Llançà. Els animals van baixar des de la muntanya des de Velleta fins a la platja, des d'on van córrer tot el passeig fins al final del carrer Castellar.

La Policia Local i els Mossos d'Esquadra es van dirigir cap a la zona per intentar controlar-les, i finalment, un vaquer se les va emportar.

Les ovelles van cridar l'atenció dels vianants que passejaven per la zona, tal com es pot veure als vídeos que aquests dies corren per les xarxes socials.