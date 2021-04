Llargues cues als estancs del Pertús

Llargues cues es poden veure des de primera hora del matí al Pertús, principalment als estancs.

Els negocis del barri fronterer continuen rebent una forta afluència de compradors, sobretot francesos que no han de travessar la frontera per comprar en aquest municipi, part en territori català i part en territori francès.

A la imatge es pot veure com els compradors fan cua al carrer per esperar el seu torn en un dels estancs.

El barri presenta una important presència de compradors al llarg de tota l'NII.

La imatge no és la mateixa a la resta de la població de la Jonquera on sí s'ha de creuar la frontera per arribar-hi.

Fa uns dies la Policia Nacional portava a terme controls per verificar que els viatgers portessin la PCR negativa.