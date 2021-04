A l'Empordà estan «espantats, indignats i en peu de guerra» pel parc eòlic marí

La plataforma «Stop al macroparc eòlic marí» de la badia de Roses ha elaborat un manifest on asseguren que el projecte tindrà conseqüències «irreversibles» per a tot l'Empordà i que suposarà la «destrucció total del seu paisatge» marítim i terrestre. Un dels portaveus, Jordi Ponjoan, constata que són totalment contraris al parc. Que «estem espantats, estem indignats i estem en peu de guerra, i ens mobilitzarem», assegura.

La plataforma agrupa entitats, empresaris i polítics del territori que veuen el macroprojecte un model antiquat que suposarà la destrucció d'un territori on des de fa anys es protegeix el paisatge, on hi ha una de les badies considerda de les més belles del món, i diversos espais naturals protegits. Al document, posen sobre el paper algunes dades del parc eòlic i asseguren que el seu impacte serà comparable amb el de «80 torres de Collserola amb aspes il·luminades girant amb una superfície d'afectació de 25.000 camps del Barça». En aquest sentit, asseguren que el projecte proposa un macroparc de 18 km de llarg per 10 d'amplada i que cadascun dels 80 aerogeneradors projectats tindran una altura de 258 metres i 236 de diàmetre.

«També hi haurà 320 macroàncores i cablejat generant la corresponent malla en el fons marí; i un mínim de 40 o 45 km de línia de molt alta tensió travessant el golf, els aiguamolls i la plana fins a les subestacions de la MAT», asseguren. Si totes aquestes infraestructures aterren a la comarca estan covençuts que destrossaran el turisme i l'economia.

Ponjoan explica que s'estan recollint fons i organitzant per batallar contra la macroinfrestructura. Volen mostrar també les conseqüències negatives que ?tindrà, aportaran alternatives, un model descentralitzat. Roses i ?Figueres ja treballen en els Plans de Transició Energètica i treballaran amb la resta de poblacions perquè es posin en marxa. Recorda, a més, que són moltes les ?empreses que estan treballant per produir energies netes. El Club Nàutic de l'Estartit, que presideix, per exemple, «en dos o tres anys tindrem un 30% d'autoconsum».