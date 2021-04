La piscina abandonada del passeig de l'Escala tindrà un ús públic aquest any

L'Escala recuperarà, aquest any 2021, l'espai de l'antiga piscina de l'Hotel Voramar com a espai d'ús públic. La concessió ha vençut i, ara, el debat se centra en quin ús hauria de tenir aquell espai d'entrada. L'alcalde del municipi escalenc, Víctor Puga, descarta l'opció d'una renaturalització plena d'aquest punt.

La llicència per a ús privatiu de l'espai marítim i terrestre, que ocupa la piscina de l'Hotel Voramar, va caducar l'any 2018, seixanta anys després de la seva inauguració. Costes de l'Estat ha informat desfavorablement de la seva renovació i el camí és, actualment, revertir aquell espai per a usos públics. Així consta a l'Ajuntament de l'Escala, que ja ha tingut contactes amb Costes de Madrid per tal d'encaminar el procés de recuperació d'aquell espai marítim.

La intervenció que s'hi faci haurà de sortir del consens entre administració estatal, que és qui té potestat sobre el domini públic, la Generalitat, que intervé o autoritza sobre els usos d'aquest domini públic, i l'Ajuntament, en la mesura que trobant-se aquest espai dins del terme municipal de l'Escala, vol incidir en allò que s'hi faci.

L'alcalde de l'Escala ha expressat el seu convenciment que la intervenció es podrà fer aquest any 2021, en properes dates.

El que no està clar, encara, és com s'ha de remodelar aquell espai. Des de l'Ajuntament, almenys, el que es veu clar és que una renaturalització total no és la seva prioritat.

La piscina de l'Hotel Voramar va ser la primera piscina d'Europa guanyada al mar. Aquesta piscina va ser construïda per l'empresa barcelonina Olimpia-Construcciones Deportivas Juan Ricart. Aquest equipament va ser inaugurat en el transcurs de la revetlla de Sant Joan de l'any 1960.