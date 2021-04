Protesta de la Guàrdia Urbana davant de l'Ajuntament de Figueres en contra del canvi de quadrant horari

Una vintena d'agents de la Guàrdia Urbana de Figueres han protestat aquest dimarts al matí davant de l'Ajuntament en contra del canvi de quadrant horari que l'equip de govern vol posar implantar dins del cos.

El delegat sindical del SAP-Fepol a Girona, Sergi Fernández, nega que el canvi de model que proposen impliqui tenir més agents al carrer i demana que s'aturi el procés per negociar-ho "com toca, a través del conveni". Fernández diu que la mesura és "inviable" tenint en compte que la plantilla compta amb 63 efectius i que menys d'una quarantena es dediquen a seguretat ciutadana. "No és possible posis l'horari que posis", insisteix. Per això, ja ha anunciat que si s'aprova per ple, ho portaran al contenciós.