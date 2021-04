CSIF critica que l'Ajuntament de Figueres imposa les seves regles en la Guàrdia Urbana

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques, denuncia que l'Ajuntament de Figueres imposa les seves regles en la Guàrdia Urbana, mantenint-los en estat permanent d'emergència i canviant els quadrants de manera unilateral.

Al febrer, el sindicat ja denunciava que l'Ajuntament de Figueres (Girona) manté a la seva Guàrdia Urbana en estat permanent d'emergència, sent l'únic cos de Policia Local -que li consti al sindicat- que està en aquesta situació. També denunciava que l'alcalde, de manera unilateral, pretenia canviar els quadrants del cos policial del 7x7 al Q5, sense negociació i per imposició, utilitzant "les necessitats del servei i la situació d'emergència per a cobrir torns ordinaris i per a coaccionar als seus subordinats".

Ahir, en la Taula General de Negociació, i amb el vot en contra de tots els sindicats, es va aprovar el canvi de quadrants per a la Guàrdia Urbana de Figueres. "El problema de la plantilla de la Guàrdia Urbana, es resol ampliant plantilla, no modificant unilateralment el Conveni Col·lectiu, sense negociació col·lectiva i per imposició. La plantilla és curta per a una ciutat com aquesta".

Els serveis jurídics de CSIF Girona estan estudiant les accions a emprendre contra l'Ajuntament, pel canvi de quadrants i d'horaris a la majoria de la plantilla de la Guàrdia Urbana i la modificació unilateral del Conveni Col·lectiu i anuncia que serà recorregut en tots els fòrums on sigui necessari, tant administratius com judicials.