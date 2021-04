Protesta de la Guàrdia Urbana de Figueres en contra de canvis horaris

Una vintena d'agents de la Guàrdia Urbana de Figueres han protestat aquest dimarts al matí davant de l'ajuntament en contra del canvi de quadrant horari que l'equip de govern vol implantar dins del cos. El delegat sindical del SAP-Fepol a Girona, Sergi Fernández, nega que el canvi de model que proposen impliqui tenir més agents al carrer i demana que s'aturi el procés per negociar-ho «com toca, a través del conveni». Fernández diu que la mesura és «inviable» tenint en compte que la plantilla compta amb 63 efectius i que menys d'una quarantena es dediquen a seguretat ciutadana. «No és possible posis l'horari que posis», insisteix. Per això, ja ha anunciat que si s'aprova per ple, ho portaran al contenciós.

L'Ajuntament va anunciar fa unes setmanes que estaven treballant en un canvi i aquest dimecres la mesura ha arribat a la mesa de negociació. Per mostrar la seva oposició, el sindicat SAP-Fepol ha convocat una protesta davant de l'Ajuntament –on han cridat consignes i han llençat petards- per intentar evitar que es tirés endavant i acabés al ple.

El delegat del sindicat a Girona, Sergi Fernández, assegura que l'Ajuntament pretén canviar el quadrant actual –Q7- que implica una setmana sí i una no per un Q5. El sindicat nega, tal com defensa l'equip de govern, que la mesura impliqui tenir més agents al carrer i diu que, a la pràctica es redueix un dels sis escamots a cinc però que no hi haurà agents de reforç. «És una fal·làcia», assegura.

«L'única forma de tenir més efectius al carrer és a través d'una oferta pública, que l'any passat ja es va perdre perquè l'àrea de recursos humans no va ofertar quatre places que hi havia lliures», insisteix.Reclamen que s'aturi el procés i que es faci per la via que «toca»: «S'ha de negociar un nou conveni perquè hi està recollit i l'actual no està vigent des del 2009». Fernández assegura que amb la mesura s'estan vulnerant drets dels treballadors i avança que si el canvi s'aprova per ple, ho portaran al contenciós. A més, ja ha anunciat que aquesta serà la primera de diverses mobilitzacions.

Al seu entendre, la principal problemàtica és la «falta d'agents». I és que, segons diu, en aquests moments a la plantilla només hi ha 63 agents i que menys d'una quarantena fan tasques de seguretat ciutadana al carrer. «Ja pots anar modificant les quadrants, que els agents seran sempre els mateixos», afirma.

El govern es defensa

Per la seva banda, el vicealcalde i regidor de Seguretat de Figueres, Pere Casellas, ha explicat que fa mesos que es negocia i que, finalment, la proposta que ha fet el govern municipal ha estat el d'un quadrant Q3 i mantenint el Q7 per als agent de torn de nit per facilitar la conciliació.

«Nosaltres el que fem és habilitar un quadrant més dels que ja hi ha i quan ho estimi oportú la prefectura, podrà posar-lo en marxa», assegura Casellas. «És una demanda de fa més de 10 anys i que funciona en molts cossos policials», afegeix. En relació amb això, Casellas diu que segons els informes del cap del cos la reorganització implicarà una «optimització dels recursos». Sobre la falta d'agents, el regidor també afirma que està fent «tot el possible» per incrementar la plantilla.