Troben un cadàver dins un pou a Capmany

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona localitzada en un pou d'una finca privada de Capmany (Alt Empordà). Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les quatre de la tarda i fins al lloc s'hi han traslladat diverses dotacions dels Mossos, també les unitat de subsòl i aquàtica que s'encarregaran de recuperar el cadàver. Tot apunta que és un home però caldrà confirmar-ho quan el puguin treure del pou. Serà aleshores quan podran comprovar si té signes de mort violenta. Un cop fet l'aixecament de cadàver, el traslladaran a l'Institut de Medicina Legal de Girona, on li faran l'autòpsia per determinar les causes de la mort.