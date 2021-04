Un conductor circula 30 quilòmetres contra direcció per l'AP7 a l'Empordà amb un cadàver al seient del costat

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor que ha circulat 30 quilòmetres contra direcció per l'AP7 a l'Empordà.

Ha canviat de sentit abans de travessar la frontera i els Mossos l'han arrestat després d'una persecució, a Jafre on s'ha accidentat. La sorpresa però ha arribat poc després, a dins del cotxe, al seient del copilot hi havia un home d'edat avançada sense vida.

Els Mossos han obert una investigació però en una primera valoració, no s'observen indicis clars de criminalitat. L'autòpsia ho haurà d'acabar de certificar.

El conductor, és un home suís de 66 anys amb residència a Espanya.

Els fets han tingut lloc cap a quarts d'onze del matí quan els Mossos han començat a rebre avisos que hi havia un conductor que estava anant en sentit contrari per l'autopista. Aquest vehicle primer anava en sentit França, però quan estava a punt de travessar la frontera, ha fet un canvi de sentit per l'autopista.

Des de la Jonquera ha emprès una circulació temerària per l'autopista. Els Mossos d'Esquadra han activat diverses patrulles de Trànsit i d'altres unitats per interceptar-lo.

L'home ha emprès una circulació negligent fins a la sortida 5 de l'autopista, a l'altura de l'Escala. A partir d'aquí no s'ha aturat sinó que ha continuat anant a circular per vies secundàries.

Els Mossos que estaven a la zona amb diverses patrulles finalment l'han pogut interceptar, concretament, a l'altura de Jafre.

I és que en aquest punt el conductor ha patit un accident de trànsit i ha sortit de la via.

La sorpresa dels agents ha arribat quan a l'interior del vehicle han localitzat, al seient de l'acompanyant, el cos sense vida d'un home d'edat d'avançada.

Un cop detingut, l'home que ha estat atès en un centre sanitari, ha estat traslladat a la comissaria de la Bisbal d'Empordà.

De moment, els Mossos d'Esquadra l'acusen d'un delicte contra la seguretat del trànsit per la conducció temerària. Amb la troballa del cadàver, s'ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.