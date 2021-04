Set anys i mig de presó per agredir sexualment la neboda de 8 anys a Figueres

Un acusat ha reconegut que va maltractar i va agredir sexualment la neboda menor d'edat, amb qui convivia a Figueres. El cas va arribar ahir a judici a l'Audiència de Girona i el processat va admetre que a principis del 2018 va colpejar la nena en dues ocasions fent servir «les mans, un cable o un cinturó» quan es negava a fer tasques domèstiques.

La matinada de l'11 al 12 de juny del mateix any, quan la menor tenia 8 anys, la va agredir sexualment tapant-la amb una manta per evitar que demanés auxili. També va reconèixer que aquest era el tercer cop que ho feia. L'acusat va acceptar 7 anys, 6 mesos i 1 dia de presó per un delicte continuat d'agressió sexual i 120 dies de treballs en benefici de la comunitat per dos delictes de maltractament.

L'acusat, que està en presó preventiva i va arribar al judici custodiat pels Mossos d'Esquadra, s'enfrontava inicialment a una pena de 16 anys i 8 mesos de presó. L'interrogatori al judici, que es va fer a la secció tercera de l'Audiència de Girona, va ser breu. Responent a les preguntes de la fiscal, el processat es va limitar a reconèixer íntegrament els fets amb una excepció, perquè va negar que arribés a penetrar la neboda quan la va agredir sexualment.

El processat és oncle matern de la víctima i l'any 2018 vivia amb la nena, dos germans també menors i els pares de les criatures en un pis de Figueres. A principis d'any, l'acusat va «propinar» en dues ocasions pallisses a la nena. Segons ha reconegut, li va colpejar l'esquena, les cames i els peus amb «les mans, un cable o un cinturó» quan es negava a fer tasques domèstiques que li imposava, com anar a comprar o rentar els plats.

La matinada de l'11 al 12 de juny del mateix any, l'acusat va entrar a l'habitació de la nena de 8 anys, que estava dormint. Per evitar que pogués cridar i demanar auxili, li va tapar la cara amb una manta, va pressionar «amb força», li va provocar «dificultat per respirar» i li va treure els pantalons i la roba interior. Segons va admetre el processat, va refregar el penis contra els genitals de la nena fins a arribar a ejacular. A més, també va reconèixer que no era el primer cop que ho feia i que durant la primera meitat d'any la va agredir sexualment «dues vegades més».

Com que va reconèixer els fets, la Fiscalia va modificar l'escrit de conclusions provisionals i va demanar 7 anys, 6 mesos i 1 dia de presó pel delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys i 120 dies de treballs en benefici de la comunitat pels dos delictes de maltractament. La lletrada de la Generalitat com a acusació particular i la defensa encapçalada per l'advocada Natàlia Frigola s'hi van adherir.

A banda de la pena de presó, per les agressions sexuals tant les acusacions com la defensa demanen 10 anys de llibertat vigilada, que l'acusat no es pugui apropar a menys de 150 metres de la víctima durant 16 anys i que li imposin el pagament de 15.000 euros d'indemnització pel dany moral. El judici va quedar vist per a sentència.