Un conductor circula contra direcció per l'AP7 a l'Empordà amb un cadàver de copilot

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor que ahir va circular 30 quilòmetres contra direcció per l'AP-7 a l'Empordà i que portava un cadàver al seient del costat. La policia el va arrestar després d'una persecució a Jafre, on es va accidentar. El mort anava al seient del copilot tapat amb una manta. Es tracta d'un suís, de 88 anys.

La policia ha obert una investigació per saber les circumstàncies de la mort de la víctima i en una primera valoració, no observen indicis de criminalitat en el cadàver. L'autòpsia que es realitzarà avui a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona hauria d'aclarir les causes. Per altra banda, la policia investiga per què el conductor -un home d'origen suís, de 66 anys i amb residència a Espanya- anava amb un cadàver al cotxe. Els Mossos l'acusen de moment de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir temeràriament.

La víctima, que viatjava en el seient del copilot, feia almenys tres setmanes que havia perdut la vida, segons les primeres exploracions forenses. Es dona el cas que era la parella del conductor, segons va relatar el detingut a la policia, així com va explicar que feien un viatge de comiat quan l'home de 88 anys, que estava malalt, va morir. El vehicle interceptat pels Mossos estava ple de maletes.

Conducció temerària macabra

Els fets es van desencadenar ahir cap a les dotze del migdia quan els Mossos van rebre un avís a través de Centre de Coordinació Policial i Duanera de la Policia de fronteres francesa (PAF) que informava que un conductor que anava per l'A9 a l'altura del Voló havia trobat un control i havia fet canvi de sentit. El cotxe va enfilar contra direcció per l'autopista i va entrar en territori espanyol. Els Mossos van activar diverses patrulles de Trànsit per interceptar-lo. Tot i fer-li senyals que s'aturés, l'home va seguir amb la circulació negligent fins a la sortida 5, a Orriols. A partir d'aquí va continuar la fugida per vies secundàries. Els Mossos que estaven a la zona amb diverses patrulles -Trànsit i seguretat ciutadana- finalment el van poder interceptar a Jafre.

En un punt de la GI-634, el conductor va patir un accident i va sortir de via. L'home tot i estar ferit lleu -el van atendre al CAP- va intentar seguir amb la marxa i els policies li van haver de treure les claus de cotxe. La sorpresa dels agents va arribar quan a l'interior del vehicle van localitzar, al seient de l'acompanyant, el cos sense vida d'un home d'edat d'avançada. El cadàver estava tapat amb una manta i duia el cinturó de seguretat. El conductor va ser detingut i traslladat a la comissaria de la Bisbal d'Empordà. Els Mossos tenen clar que feia dies que el conductor circulava amb el cadàver perquè hauria passat per Madrid, Vilafranca i ara l'Empordà.