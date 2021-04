Denuncien un bar de Figueres per tenir clients sense mascareta i no respectar l'horari de tancament

La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat un bar situat al barri de l'Olivar Gran per no respectar l'horari de tancament i tenir clients a dins.

Els agents van denunciar ahir a la nit les quatre persones que no hi havia a dins perquè a més, no respectaven la distància de seguretat i tampoc, portaven mascareta.

Tots els infractors s'han emportat una acta - denúncia per no respectar les mesures Covid.

Cal recordar que els bars no poden estar oberts de nit i si ho fan, només per servir menjar per emportar.