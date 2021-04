Un incendi en el pàrquing d'un edifici de Figueres deixa una furgoneta i un cotxe afectats

Un incendi en un aparcament d'un edifci de Figueres ha acabat aquesta matinada amb una furgoneta i un cotxe afectats per les flames.

El foc s'ha declarat cap a tres quarts de sis de la matinada en un aparcament d'un edifici del carrer Panissar, que comparteixen des del número 22 al 26 d'aquest vial.

Fins al lloc s'hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers, el SEM i la Guàrdia Urbana de Figueres.

No s'han hagut de fer desallotjaments dels veïns, ja que el fum s'ha concentrat només en l'aparcament i no s'ha estès per les escales. Tampoc s'han de lamentar ferits.

L'incendi s'ha iniciat a la furgoneta i de fet, les flames han afectat tota la zona del motor i també, parcialment un vehicle que estava aparcat al costat, segons els Bombers.

Un cop extingit el foc, els efectius s'han dedicat a ventilar el pàrquing que ha quedat ple de fum. Aquest equipament consta d'una sola planta i per treure tota la fumera han utilitzat ventiladors automàtics.

Els Bombers han donat el servei per finalitzat pels volts de les set del matí.