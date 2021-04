Denunciat un bar de Figueres per tenir clients fora de l'horari

La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat un bar situat al barri de l'Olivar Gran per no respectar l'horari de tancament i tenir clients a dins.

Els agents van denunciar dijous a la nit les quatre persones que hi havia de clients a l'establiment. Aquestes persones van acabar amb una acta aixecada perquè a més, no respectaven la distància de seguretat i tampoc portaven mascareta.

Tots els infractors s'han emportat una acta - denúncia per no respectar les mesures covid vigents arran de les restriccions. Cal recordar que els bars no poden estar oberts de nit i si ho fan dins un horari establert, només ho poden fer en cas que ofereixin el servei de menjar per emportar.

La Guàrdia Urbana de Figueres ha anat denunciant els darrers mesos alguns establiments que s'han saltat la normativa i també, a persones que s'han saltat les restriccions, alguns d'elles per saltar-se el toc de queda, no portar la mascareta, entre altres casuístiques que recull la normativa de la covid.