Un incendi en un pàrquing de Figueres afecta 2 vehicles

Els Bombers davant l'aparcament on es va produir el foc. ddg

Un incendi en un aparcament d'un edifci de Figueres va acabar la passada matinada amb una furgoneta i un cotxe afectats per les flames.

El foc es va declarar cap a tres quarts de sis de la matinada en un aparcament d'un edifici del carrer Panissar, que comparteixen des del número 22 al 26 d'aquest vial. Fins al lloc s'hi van desplaçar sis dotacions dels Bombers, el SEM i la Guàrdia Urbana de Figueres.

Malgrat l'incendi, els serveis d'emergència no van haver de realitzar desallotjaments dels veïns, ja que el fum sortosament només es va concentrar en l'aparcament -d'una sola planta- i no es va estendre per les escales. Tampoc es van haver de lamentar ferits malgrat el fort ensurt.

L'incendi va començar a la furgoneta que estava aparcada en el pàrguing soterrat i de fet, les flames, segons els Bombers, només li van acabar afectant la zona del motor. Aquestes però, també van tocar parcialment un vehicle que estava aparcat al costat de la camioneta.

Un cop extingit el foc, els efectius es van dedicar a ventilar el pàrquing que havia quedat ple de fum. Aquest equipament consta d'una sola planta i per treure tota la fumera els Bombers van haver d'utilitzar ventiladors automàtics i tot es va poder dispersar.

Els Bombers van donar el servei per finalitzat pels volts de les set del matí, un cop recollit tot i donat per extingit el foc.