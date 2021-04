Denuncien un home a Figueres que conduïa de matinada, begut i amb una roda punxada

La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat un conductor que circulava begut, amb una roda punxada i saltant-se el toc de queda aquest diumenge.

Els fets s'han produït pels volts de les dues de la matinada al carrer Via Emporitana de la capital alt-empordanesa. Els agents han detectat que un cotxe circulava amb una roda punxada i l'han aturat. Posteriorment li han fet la prova d'alcoholèmia al conductor que ha donat positiu administratiu –no supera els 0,60 mg per litre d'aire aspirat-. Davant d'aquests fets, els policies han denunciat l'home per conduir begut i per saltar-se el toc de queda.