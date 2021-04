L'hospital de Figueres inaugura un passadís per anar a Consultes Externes

L'hospital de Figueres ha inaugurat aquesta setmana el passadís cobert exterior que connecta l'edifici est, l'entrada principal i les Consultes Externes. El projecte s'emmarca en el paquet d'actuacions que la Fundació Salut Empordà ha posat en marxa per prevenir el contagi del coronavirus i té per objectiu minimitzar la circulació de persones per l'interior de les instal·lacions sanitàries. A la vegada, permet millorar, segons informa el centre, l'atenció a l'usuari i ordenar els itineraris entre els diferents serveis i edificis de l'hospital. El cost dels treballs, que van començar al mes de novembre, ha estat de 140.187 euros. A més de la construcció del passadís, el projecte ha inclòs el canvi d'ubicació de la capella i de dues sales de reunions i docència per a professionals i estudiants. Fins ara, els usuaris que arribaven a l'Entrada est passaven per la vorera del carrer Glòria Compte per anar-hi.