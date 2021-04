Detenen un conductor molt begut per eludir un control i transportar droga a Castelló

El confinament nocturn s'ha convertit en un maldecap per als delinqüents. Els cossos policials munten controls per evitar que la gent se salti el toc de queda i, per tant, a la mínima les persones que delinqueixen se'n poden trobar un i poden ser enxampats.

Això és el que va succeir ahir a Castelló d'Empúries, on dos individus van saltar-se un control policial i els agents van emprendre una persecució que va acabar amb la seva detenció. La sorpresa dels policies va ser doble: el conductor anava molt begut al voltant i a dins d'una maleta que era al cotxe hi havia més de 700 grams en cabdells de marihuana. Ambdós van quedar detinguts pels Mossos d'Esquadra, segons fonts municipals, per un presumpte delicte de tràfic de drogues.

El succés es va desencadenar cap a dos quarts de dues de la matinada, quan la Policia Local de Castelló tenia muntat un control de vigilància i mobilitat i un vehicle no va seguir les seves indicacions per aturar-se i va fugir. El control estava situat a la zona del llac de Sant Maurici d'Empuriabrava i el vehicle fugit va obligar a activar dues patrulles de la Policia Local, que el van perseguir durant gairebé deu minuts per la zona.

Un cop interceptat, els agents de la Policia Local van realitzar el control d'alcoholèmia al conductor, que va donar resultat positiu penal. En la primera prova, 0,96 mg/litre d'aire expirat, i en la segona, 0,86 mg/l. Cal recordar que el màxim permès és de 0,25 mg/l. Arran d'aquest positiu, els policies van immobilitzar-los el vehicle.

La segona sorpresa va arribar en l'escorcoll del cotxe, on els agents van trobar una maleta al maleter que contenia 709,59 grams de marihuana. Davant dels fets, els policies van instruir les diligències corresponents i van quedar detinguts per un delicte contra la salut pública per part dels Mossos d'Esquadra, segons fonts municipals, que els van traslladar a comissaria per, posteriorment, passar a disposició del jutge de guàrdia de Figueres.