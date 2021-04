Els micropobles de la comarca acolliran famílies refugiades

L'Associació de Micropobles té constituïdes un seguit de sectorials de treball, una de les quals és la d'Acció Social, que té l'alcalde de Palau de Santa Eulàlia, Xavi Camps, com a president delegat d'aquesta sectorial, i s'ha adreçat als 190 micropobles associats d'arreu de Catalunya per a presentar la prova pilot d'acolliment de famílies refugiades, en col·laboració amb la Generalitat, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el programa Chapter#2 d'itineraris d'emprenedoria.

Els municipis pilots hauran de presentar el projecte a la població perquè sigui ben rebut i hauran de passar un cribratge perquè tot s'ajusti davant la comissió de seguiment del programa.

Aquest projecte pilot té com a objectius principals contribuir al repoblament dels municipis i afavorir una expressió de solidaritat i de responsabilitat social. Aquest, amb tota seguretat, acabarà comportant un benefici mutu per a la família refugiada i per al micropoble.

Es tracta d'acollir una família refugiada, proposada per la Generalitat, amb una durada aproximada d'un any. Per una banda, es comptarà amb el suport econòmic del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a més, es farà el seguiment i facilitarà els tràmits tant de la família com de l'ajuntament en relació amb el projecte. L'Associació de Micropobles, com a impulsora del projecte, donarà suport al municipi i farà seguiment de la candidatura.