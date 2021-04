Mor Lluís Lloret, exalcalde de Bàscara, als 70 anys

Ha mort Lluís Lloret, exalcalde de Bàscara, als 70 anys. De moment es desconeixen les causes de la seva mort. Lloret, que actualment residia a l'Escala, va ser alcalde del municipi des del 1983 fins al 2015. Primer com a independent i des del 1995 sota les sigles de l'antiga Convergència i Unió (CiU). Lluís Lloret, un dels històrics de la comarca, va perdre aquells comicis per pocs vots i Narcís Saurina (ERC) es va convertir en el nou alcalde de la població. Lloret va passar a l'oposició. Durant la seva etapa com a alcalde, Lloret va protagonitzar nombroses mobilitzacions que van desembocar en la prohibició, l'any 2013, del pas de camions de gran tonatge pel municipi.

L'any 2019 va ser condemnat a tres anys i nou mesos de presó per estafar un promotor fent-li creure que podria edificar en uns terrenys del polígon industrial d'Orriols quan no era possible. L'Audiència va acusar-lo d'un delicte continuat de falsificació de certificació pública en concurs amb un delicte d'estafa i d'un delicte, també continuat. La sentència també li va imposar una multa de 2.484 euros i una indemnització a l'empresari de 6,2 milions d'euros.

El pas de Lloret per l'Ajuntament de Bàscara va deixar el municipi amb grans deutes que van obligar el nou equip de govern a prendre mesures urgents, entre les quals plantejar posar a la venda l'edifici del consistori -que finalment el poble va rebutjar en votació. Uns informes que van sortir a la llum després de la fi del mandat de Lloret, van constatar que durant el seu mandat es va arribar a gastar durant quatre anys un 60% per sobre del pressupost de l'Ajuntament. El mateix informe va deixar a la llum les despeses desorbitades que van deixar el pressupost del poble en números vermells. En aquest s'informava que del 2005 al 2014 Bàscara es va gastar 4,6 milions per al pavelló amb piscina pendent d'acabar i del qual només funciona una part. Un pressupost que segons va declarar Saurina va costar «quatre vegades més que el pressupost anual de Bàscara» i va portar el poble a tenir un endeutament de fins al 325%.

Tot i això, el projecte que durant més anys va copsar titulars, però que no s'ha arribat a fer mai, és la construcció de la Ciutat del Cavall a Bàscara, que entre altres serveis havia d'incloure un hipòdrom. L'exalcalde va invertir-hi 2,7 milions d'euros amb l'objectiu de «convertir la població en un referent en el món hípic». Tot i això, el conjunt del projecte no va elaborar-se mai. Finalment, part de les instal·lacions van resultar malmeses pel viaducte del tren d'alta velocitat i després de fer unes reformes el 2011 va reobrir, però Saurina va constatar que «s'hi feien molt poques carreres» i la darrera va ser el 2012. «Es van haver de comprar terrenys, fer moviments de terres durant vuit mesos, camions i camions de terra per adequar les pistes», recordava a finals d'any l'actual alcalde, que va manifestar que creia que la població tenia «altres necessitats».

El projecte de Lluís Lloret per convertir Bàscara en la Ciutat del Cavall el va portar a realitzar convenis amb un empresari que, a canvi, podria desenvolupar un polígon, fet que el va acabar portant als tribunals. En el terreny on havia d'aixecar-se aquest projecte, al costat del riu Fluvià, actualment només hi queden una pista i una tanca, ja que l'actual govern va deixar de fer-hi manteniment i el temporal Gloria va causar-hi diverses destrosses. Ara, l'Ajuntament pretén reconvertir aquest espai en un lloc d'oci amb rutes, navegació amb caiac i espai per a autocaravanes i passar pàgina.