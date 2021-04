Mor un home atropellat a l'N-IIa a Figueres

Un home ha mort atropellat a l'N-IIa a Figueres. La víctima encara no està identificada.

Els Mossos de Trànsit que encara s'estan investigant, un turisme va atropellar un home que caminava per l'N-IIa i, a conseqüència d'això, aquest va morir.

L'accident de trànsit mortal es van produir cap a tres quarts d'onze de la nit a l'N-II antiga al punt quilomètric 8,5, a Figueres.

Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Guàrdia Urbana de Figueres.

De moment, no se sap qui és la víctima, ja que no duia documentació a sobre en el moment del succés i els Mossos treballen per identificar l'home finat.

L'home segones les primeres informacions, tindria poc més de 30 anys i seria d'origen magrebí.



Vuit morts el 2021

A Girona, ja són vuit les persones que han mort en set accidents de trànsit durant aquest 2021 que s'han produït tant en vies urbanes com interurbanes.

L'últim accident mortal a Girona va tenir lloc el dia 20 de març, després que una motocicleta sortís de la via a la GI-681 al seu pas per Llagostera. A causa de la caiguda, el conductor i únic ocupant del vehicle va morir. El finat era un home 38 anys i veí de Girona.

Els anomenats col·lectius vulnerables han patit aquest 2021 les conseqüències de diversos accidents a la província. Amb aquest nou atropellament, fins a cinc morts pertanyien a aquest grup. Concretament, han perdut la vida dos vianants, un motorista i dos ciclistes.

22 morts a les carreteres catalanes

Amb la víctima mortal de Figueres, a Catalunya, segons el Servei Català de Trànsit ja són 22 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.