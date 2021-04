La plataforma en contra del parc eòlic marí de Roses denuncia l'impacte del projecte a través d'un vídeo

La plataforma 'Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord' ha elaborat i difós un vídeo amb l'objectiu de denunciar l'impacte que el projecte tindrà sobre l'Empordà. Al document, mostren imatges del paisatge empordanès, de cales i espais emblemàtics i remarques que la seva essència està en perill. L'entitat alerta que la iniciativa suposarà una agressió "sense precedents" que, a més, afectarà cetacis i aus marines, a més del sector pesquer. Les imatges, on es recreen molins enmig del mar, recorda que el projecte preveu un macroparc de 18 km de llargada i 10 d'amplada amb 80 aerogeneradors de 258 metres d'alçada i unes aspes de 236 metres de diàmetre.

Unes dimensions que comparen amb 80 torres Eiffel i 25.000 camps del Barça. Asseguren que hi ha temps d'aturar-lo i que, tot i que estan a favor de les renovables, s'oposen a les "megainstal·lacions".

El vídeo comença remarcant la idea que la badia de Roses està considerada de les més belles del món, i que en la zona on es projecta el macro parc eòlic marí hi ha una reserva de pesca sostenible i una àrea de migracions locals i estacionals de cetacis i aus marines, que quedaran afectades per la macroinstal.lació. També subratlla que la zona afectada pel projecte està plena de cales i paratges reconeguts mundialment.

Les imatges alerten que es tracta d'una "macroconstrucció sense precedents" enmig d'un paradís natural, que tindrà una greu afectació de la flora i la fauna, i que representa una amenaça seriosa per a l'activitat pesquera i un perill per a la navegació. I acaba dient que impactarà de ple en l'essència de l'Empordà, ja que bona part dels nuclis urbans de Sant Pere Pescador, Empúries, Cadaqués, Roses, Castelló d'Empúries, l'Escala, Torroella amb l'Estartit, Pals i Begur quedaran encarats al parc. El missatge final del vídeo assenyala hi ha temps per aturar-lo i demana que es comparteixi.

Campanya de sensibilització

El vídeo és el tret de sortida d'una campanya de sensibilització, que inclou una recollida de signatures a través de la plataforma Change.org. De moment, ja ha aconseguit més de 5.000 adhesions.

En paral·lel, la plataforma ha començat a enviar el seu manifest en forma de moció als ajuntaments de l'Alt i el Baix Empordà perquè les puguin debatre i aprovar als respectius plens municipals. A més, ha començat a contactar amb advocats i especialistes per preparar les al·legacions que es presentaran al projecte.

La plataforma, impulsada per l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, aplega entitats de diversos àmbits, institucions, empreses, partits politics i diferents personalitats.