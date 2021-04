Troben el cadàver d'un home al maleter del seu cotxe a Roses

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a Roses que va aparèixer dilluns a la nit mort al maleter del seu cotxe. El cos sense vida presentava signes de violència. Es tracta d'un home d'origen magrebí, d'entre 30 i 40 anys i que vivia a la urbanització de Mas Boscà de Roses. De moment, resta pendent de la identificació oficial a través dels especialistes. Les primeres valoracions forenses apunten que tenia talls compatibles amb ganivetades. El cadàver de la víctima estava lligat i recobert amb mantes.

Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona estan a càrrec del cas i busquen els autors, i també volen aclarir el mòbil del crim. Una de les hipòtesis d'aquest homicidi amb què treballa la policia és que es tracti d'un cas de revenja per un cas relacionat amb el tràfic de drogues. Tot i això, encara és prematur establir connexions i cal indagar més sobre les causes d'aquesta mort criminal, asseguren. El cas es troba sota secret de sumari. Aquest és el segon crim de l'any a les comarques de Girona.

En el cas de Roses, la policia va rebre un avís cap a les onze de la nit que hi havia un cadàver a l'interior d'un vehicle, aparcat al carrer Bernat Metge. Fins al lloc s'hi van dirigir patrulles de Seguretat Ciutadana dels Mossos de la comissaria de Roses per poder-ho certificar. Aquests també van observar que presentava signes de criminalitat. Posteriorment, els agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona es van fer càrrec del cas en tractar-se d'un homicidi. Els agents ahir van estar indagant pel municipi per aclarir les circumstàncies de la mort.

Quatre dies sense notícies

L'avís al telèfon d'emergències 112 el va realitzar el germà de la víctima mortal i va alertar de la troballa macabra. El germà juntament amb un altre home, que deia ser l'amic del mort, van explicar als Mossos que feia quatre dies que la víctima havia marxat de casa i que no en tenien notícies des de llavors.

També van relatar que el cotxe de la víctima estava aparcat des de la seva desaparició en un carrer de Roses. Finalment, aquest dimarts a la nit, el germà i l'amic van anar fins a l'altura del número 8 del carrer Bernat Metge. En apropar-se al vehicle, van veure que el maleter estava obert. En obrir-lo del tot, es van trobar amb la sorpresa a l'interior: un cadàver -el del seu germà- tapat per mantes i lligat.

Després de l'alerta a la policia i un cop confirmada la mort criminal pels agents de Roses, la comitiva judicial es va traslladar fins al lloc. Durant la nit i la matinada es va fer l'aixecament del cadàver. El cos sense vida de l'home es va traslladar a Girona per fer-li l'autòpsia, que se li realitzarà en les pròximes hores a l'Institut de Medicina Legal i Forense. Aquesta hauria d'aclarir les circumstàncies de la mort. Segons les primeres exploracions, el mort tindria ferides que podrien ser d'arma blanca.

La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona s'ha fet càrrec de la investigació criminal i en les últimes hores ha estat interrogant amistats, ha precintat el domicili -una casa- del finat, que es troba a la urbanització de Mas Boscà de Roses per revisar-lo, també ha revisat les càmeres de vigilància de la zona i ha inspeccionat el vehicle del mort -que es va traslladar a la comissaria de Roses per trobar vestigis i empremtes, entre d'altres.

Segon crim de l'any

Aquest és el segon crim de l'any a la província de Girona. El primer té a veure amb el cadàver que va aparèixer el 28 de febrer en un voral de la Mare de Déu a Cabanelles. Un veí de Figueres -que era mecànic- va aparèixer ganivetat del coll i apallissat.

Els Mossos busquen els autors i, segons va informar ACN, la família del mort s'ha personat com a acusació particular a la causa que instrueix el jutjat d'instrucció 7 de Figueres.