Vilafant demana a la Sareb que emprengui accions per acabar amb les ocupacions il·legals

L'alcaldessa de Vilafant (Alt Empordà), Consol Cantenys, s'ha reunit amb responsables de la Sareb per demanar-los que emprenguin accions contra les ocupacions il·legals dels habitatges que gestiona l'entitat al municipi. En la trobada s'ha acordat que la Sareb començarà a rehabilitar les dues fileres de cases abandonades a l'avinguda de les Mèlies. L'Ajuntament ha demanat que es reforcin els tancaments per tal que no es produeixin més ocupacions mentre durin les obres. Per altra banda, l'alcaldessa també ha demanat a l'entitat que cedeixi "algun dels habitatges" per tal que es puguin destinar a lloguer social. En aquest cas, la Sareb "s'ha compromès a estudiar aquesta opció".