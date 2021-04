Detenen un motorista a Castelló per cometre tres delictes alhora

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 22 que va intentar escapar-se d'un control a Castelló d'Empúries i que conduïa sense permís una moto amb una passatgera al darrera, que no portava casc. Els fets van passar el dimarts 13 d'abril en una rotonda de la C-260, pels volts de les set del vespre. Els policies van detectar que la noia que acompanyava el detingut no duia el casc i van indicar-los que s'aturessin. El sospitós, però, no va fer cas i va accelerar fins a l'aparcament d'un supermercat proper. Aleshores, va desfer-se de la moto i va arrencar a córrer per intentar escapar-se dels agents que el seguien. Va ser un altre agents que estava fora de servei qui va interceptar-lo, fins que els altres dos policies van arribar.

En les comprovacions posteriors, els Mossos van adonar-se que l'arrestat no tenia permís de conduir i que havia arrencat la moto sense les claus. Els agents tampoc van trobar cap documentació del vehicle i van haver d'iniciar els tràmits per saber a qui pertany. Després de passar davant del jutge, el jove va quedar en llibertat amb càrrecs, acusat d'un delicte de resistència i desobediència greu als agents de l'autoritat i un altre contra la seguretat viària.