Els Mossos detenen el company de pis de l'home mort en un cotxe a Roses

La investigació dels Mossos d'Esquadra sobre el crim de Roses ha donat els seus fruits. Els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) de Girona van arrestar ahir de matinada el company de pis de l'home com a principal sospitós del mort localitzat al seu maleter del cotxe. Es tracta d'un home de 35 anys i nacionalitat marroquina. La víctima, per la seva banda, tenia 41 anys i també nacionalitat marroquina.

La investigació està sota secret de sumari, tal com ha ordenat el titular del jutjat d'instrucció número 5 de Figueres. Tot i la detenció realitzada ahir, els Mossos d'Esquadra encara tenen la investigació oberta i no descarten més detencions relacionades amb el cas.

La principal hipòtesi de la policia és que es tracti d'un homicidi per revenja. El detingut és una persona que coneixia bé la víctima i hi convivia des de feia temps. A més, acumula antecedents policials, sobretot per robatoris. Alguns d'ells violents. Tant la víctima com el detingut feia pocs mesos que s'havien desplaçat a Roses i anteriorment, havien viscut a Empuriabrava. Ara vivien en aquest domicili que havien ocupat a la urbanització de Mas Boscà, situat al carrer de la Selva i que la policia va registrar. El difunt també compta amb antecedents policials per furts i robatoris i per haver protagonitzat ocupacions. Els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) segueixen indagant per aclarir les causes i el mòbil del crim. En les pròximes hores està previst que l'arrestat presti declaració davant del jutge.

El crim de Roses es va revelar el dilluns a la nit després que el germà de la víctima truqués al 112 explicant que havia descobert el cos de l'home sense vida en el maleter del cotxe de la mateixa víctima. El cadàver presentava signes de violència i segons les primeres exploracions, talls per arma blanca així com diversos cops -lesions que haurà de confirmar l'autòpsia. El cos estava lligat amb plàstics i embolicat amb mantes. El germà, durant la nit de la descoberta, va explicar a la policia que feia quatre dies que no sabia res del seu familiar i que el cotxe feia dies que estava aparcat allà mateix, al carrer Bernat Metge de Roses.