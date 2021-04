Troben un contenidor explosiu inactiu en una cala de Cadaqués

El Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil (GEAS) ha localitzat un contenidor explosiu inert en una cala de Cadaqués.

Uns estudiants van alertar la Guàrdia Civil que havien trobat un possible artefacte explosiu a cala Caials. Els GEAS van submergir-se i localitzar el què finalment era un contenidor explosiu inactiu.

Els agents consideren que feia poc temps que era a l'aigua i que possiblement, va ser llançat al mar des de la costa.

Per aquest motiu, la Guàrdia Civil ha obert una investigació per determinar qui va poder llançar aquest objecte i els motius.

Els fets es van desencadenar el 27 de març quan els GEAS de la Guàrdia Civil van rebre l'avís d'un suposat artefacte explosiu que havien vist un grup d'alumnes d'un curs mediambiental, mentre es trobaven realitzant pràctiques d'aixecament d'esquemes marins a la cala de Caials de Cadaqués.

Fins al lloc s'hi van desplaçar els especialistes dels GEAS juntament amb els TEDAX.

Els especialistes en activitats subaquàtiques es van submergir i van confirmar l'aparició del que podria ser un artefacte explosiu, en concret una granada de morter, que es trobava a set metres de profunditat i a cinc de la línia de la costa.

Els submarinistes de la Guàrdia Civil van comprovar que l'objecte, de 28 centímetres d'altira i 81 de diàmetre, no tenia espoleta, ni càrrega explosiva, artificis ni tampoc càrrega de propulsió ni de fragmentació.

Per aquest motiu, van determinar que es tractava d'un contenidor inert i no d'un artefacte explosiu.

Per tant, no hi havia cap perill per a la seva manipulació i per això, van embolicar el contenidor amb una manta antifragmentació i posteriorment, el van traslladar a les dependències dels GEAS a l'Estartit.

Aquest és un dels serveis que realitza la Unitat GEAS de la Guàrdia Civil en el marc marc de les seves competències i que com informa el cos armat, contribueixen a garantir la seguretat de les persones en aigües marítimes de Catalunya.