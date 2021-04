Desestimen dos parcs eòlics projectats a Capmany, Agullana i Llançà

La Ponència d'Energies Renovables ha emès un informe desfavorable sobre la viabilitat de dos parcs eòlics projectats a l'Alt Empordà. Es tracta del de la Serra Bosqueròs, promogut per AEWINDCAT, als termes de Capmany i Agullana i amb un total de set molins i el de Llançà, promogut per Enel Green Power, que preveia la instal·lació de dos aerogeneradors. En tots dos casos, l'organisme considera que hi ha elements determinants "insalvables" i que en desaconsellen la implantació. En el primer cas, la ponència cita l'afectació sobre l'àliga cuabarrada, una espècie protegida, i per "incompatibilitats urbanístiques". Les entitats ecologistes com la IAEDEN i la plataforma Albera Lliure de Molins han celebrat la decisió.