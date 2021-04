Detenen un motorista sense permís que duia una passatgera sense casc

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 22 anys que va intentar escapar-se d'un control a Castelló d'Empúries i que conduïa sense permís una moto amb una passatgera al darrera, que no portava casc.

Els fets van ocórrer dimarts passat pels volts de les set del vespre. Els policies van detectar que la noia que acompanyava el detingut no duia el casc i van indicar-los que s'aturessin. El sospitós no va fer cas i va accelerar fins a l'aparcament d'un supermercat proper, on va desfer-se de la moto i va arrencar a córrer. Va ser un altre agent que estava fora de servei qui va interceptar-lo, fins que els altres dos policies van arribar.

L'arrestat no tenia permís de conduir i havia arrencat la moto sense les claus. Els agents tampoc van trobar cap documentació del vehicle i van haver d'iniciar els tràmits per saber a qui pertany.

Després de passar davant del jutge, el jove va quedar en llibertat amb càrrecs, acusat d'un delicte de resistència i desobediència greu als agents de l'autoritat.