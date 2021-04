Detingut un jove a Figueres per robatori i agressió a un Mosso

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 14 d'abril un noi de 19 anys per robar en una furgoneta amb eines, colpejar un agent i intentar fugir. Els fets van passar cap a mitjanit quan els agents van detectar un home, amb actitud sospitosa, que duia una maleta a l'esquena. El sospitós, visiblement nerviós, va donar respostes incoherents sobre la procedència de la maleta i dels possibles objectes que hi guardava. A més, va ventar un cop de puny a un mosso i va fugir corrent. Poc després, els agents van aconseguir detenir-lo a la Rambla i a l'interior de la maleta hi van trobar un martell elèctric i diverses eines de treball.

La policia va localitzar poc després una furgoneta amb eines en una zona propera amb la porta forçada. El propietari va reconèixer els objectes que el detingut duia a la maleta com a seus.

El mateix dia, a la tarda, van detenir dos homes més, de 20 i 21 anys, per robar en una casa del carrer Pujades. Els dos homes va intentar entrar en diversos domicilis i quan els agents hi van arribar van comprovar que havien forçat les reixes d'uns baixos i que les finestres estaven obertes.

Els agents de la Guàrdia Urbana van buscar-lo per dins de la casa i van localitzar-hi els dos homes que coincidien amb la informació facilitada pels veïns. En veure's descoberts, van intentar fugir per una finestra. Tot i això, els mossos els van interceptar i en escorcollar-los van trobar joies que presumptament havien estat sostretes de l'interior del pis.

Davant les evidències, els van detenir com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a l'interior de domicili. A l'altre detingut, se li atribueix un delicte de robatori amb força interior de vehicle i un d'atemptat contra els agents de l'autoritat.

Els tres arrestats, amb nombrosos antecedents, han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.