L'Escala permet el pagament d'algunes taxes i impostos fins a finals d'any

L'Ajuntament de l'Escala ha aprovat una modificació a les ordenances fiscals que permet endarrerir el pagament de diversos impostos i taxes fins el darrer trimestre de l'any, amb l'objectiu de donar més facilitats i passar primer la temporada d'estiu.

Per una banda, es trasllada el cobrament de la taxa d'ocupació de via pública i de la recollida d'escombraries de negocis fins l'octubre-novembre.

De l'altra, s'obre novament la possibilitat que les persones que ho necessitin puguin demanar l'ajornament del pagament de l'Impost de Béns Immobles fins a finals d'any, sense haver de pagar ni interessos ni recàrrecs.

Aquest ajornament no meritarà ni recàrrecs ni interessos de demora, sempre que siguin pagats totalment abans del 31 de desembre de 2021.

El procediment per al pagament ajornat especial, serà mitjançant l'emissió d'una nova Carta de Pagament que serà facilitada per la Unitat de Recaptació Municipal, prèvia sol·licitud del contribuent o representant a través de l'adreça electrònica recaptacio@lescala.cat. El termini màxim per sol·licitar la carta de pagament ajornada serà fins al 30 de setembre de 2020, data en què finalitza el termini de pagament en voluntària de l'impost.

Per a la Taxa pel servei de recollida d'escombraries de negocis el termini de cobrament en voluntària de 1 d'octubre a 30 de novembre i els domiciliats el 30 d'octubre.

El mateix per a la Taxa per ocupació de via pública del Mercat Setmanal; la taxa pel servei d'ocupació de la via pública amb taules i cadires; la del servei de terrenys d'ús públic, amb parades de mercaderies, comestibles i similars; o la d'ocupació de terrenys d'ús públic amb barraques casetes, espectacles i resta d'atraccions.

D'altra banda, el ple també va informar de la liquidació de l'exercici 2020, que l'Ajuntament de l'Escala va tancar amb un resultat pressupostari positiu de 1.965.726 euros, un romanent líquid de tresoreria positiu de 6.832.508 euros i un endeutament de 1.084.187, cosa que representa un rati de deute viu del 5,42%.