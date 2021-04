Tres detinguts i un cultiu de 300 plantes de marihuana desmantellat a Figueres

Els Mossos d'Esquadra van desplegar ahir un operatiu antidroga en un habitatge situat al centre de Figueres. Una actuació policial que va finalitzar amb tres detinguts i un cultiu de més de 300 plantes de marihuana desmantellat. Els detinguts són veïns de Figueres: dos homes -de 35 i 37 anys, un d'ells amb antecedents- i una dona de 34.

El dispositiu va començar a les nou del matí i va finalitzar cap a quarts de dotze del migdia i es va desenvolupar en un domicili del número 22 del carrer Sant Pau, en ple centre de la ciutat.

Els Mossos es van desplegar a la zona amb efectius de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Figueres i efectius de l'ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius).

A primera hora del matí, els agents van esbotzar la porta d'entrada al domicili i van realitzar tres detencions i l'escorcoll en un domicili. Un habitatge que consta de dues plantes i a la superior, els Mossos hi van localitzar un cultiu de marihuana en una del es estances. En altres habitacions, la policia hi va localitzar restes d'anteriors collites. L'entresòl de l'habitatge, en canvi, era l'espai habitual on es vivia.

Mentre la policia actuava, molts curiosos es van trobar una forta presència policial a la zona, hi havia almenys quatre furgones de Mossos a la zona a banda dels efectius desplaçats a lloc.

En total, els Mossos van desmantellar un cultiu amb 308 plantes i sobretot, moltes de material elèctric que servia per tenir cura dels cultius de marihuana. Concretament van intervenir 32 focus, 32 transformadors, 11 ventiladors, dos tubs extractors, tres caixes extractores, filtres carboni aparells d'aire condicionat, entre d'altres. A banda, en el domicili també hi van localitzar fins a.1.300 euros en bitllets, dues bosses amb marihuana.

Llum punxada

Es dona el cas que, a més, l'habitatge tenia la llum punxada i l'empresa subministradora va haver de desconnectar-los de la corrent. La Guàrdia Urbana de Figueres també es va encarregar de regular el trànsit i d'assegurar la zona.