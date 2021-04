Un viatge al cor del riu Fluvià. És el que proposa «Fluvius», una instal·lació audiovisual per gaudir i sentir el riu Fluviàque s'estrenarà demà a l'Escala. Deixar-se porta per l'aigua en un viatge pel curs del riu i una immersió en la natura. Durant l'acte es presentarà el llibre «El curs del Fluvià en el tram baix -segles XVI-XX-, de Sant Pere Pescador a Empúries» amb documentació inèdita que mostra, per exemple, el canvi d'emplaçament de la desembocadura al segle XVIII, des d'Empúries a Sant Pere Pescador.

La instal·lació expostiva està pensada per fer sentir al visitant un viatge al cor del riu Fluvià que neix a la comarca de la Garrotxa i mor a l'Alt Empordà.

Es tracta d'un projecte del realitzador audiovisual Pere Puigbert i l'artista Torrent Pagès, coproduït pel Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala, l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries, el Museu de l'Aigua de Salt i Aigua Vilajuïga.

«'Fluvius' és un projecte col·lectiu i multidisciplinari, que sorgeix d'una voluntat de vincular tecnologia i natura, creant un maridatge que convidi el visitant a deixar-se portar pel fluir de l'aigua, i a experimentar un viatge visual i sonor al cor d'un riu» remarca Pere Puigbert.

L'element central és una instal·lació audiovisual, on es projecta un film poètic rodat per Pere Puigbert, que capta el fluir del Riu Fluvià.

La projecció interactua amb la fluïdesa de l'aigua, ja que les imatges es reflecteixen en una superfície central, creada per l'artista Torrent Pagès, sobre la qual flueix aigua en temps real, generant un diàleg entre l'element físic i l'element representat. Al voltant d'aquest espai central transita el visitant, que interactua amb l'obra a través d'una sèrie de sensors que controlen els elements visuals i sonors presents en la instal·lació.

La instal·lació es podrà veure al Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala fins l'1 de juliol, per iniciar després un viatge que la portarà a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries (del 9 de juliol al 26 de setembre) i al Museu de l'Aigua de Salt (del 8 d'octubre al 24 de desembre).

Coincidint amb la inauguració de Fluvius, al Museu de l'Anxova i de la Sal també es el llibre «El curs del Fluvià en el tram baix -segles XVI-XX-, de Sant Pere Pescador a Empúries» a càrrec de Marisa Roig Simon.

Documentació inèdita

La monografia dona a conèixer a partir de documentació inèdita, cartografia antiga i el testimoni de cronistes i viatgers dels segles XVII, XVIII i XIX la història del curs baix del Fluvià, en època moderna i contemporània. El riu Fluvià va ser l'element al voltant del qual es va organitzar el territori, els nuclis de població i l'activitat econòmica.La novetat del treball radica a ser un dels primers estudis històrics que analitza el desviament del riu, el 1740,i el canvi d'emplaçament de la desembocadura, d'Empúries (Sant Martí d'Empúries, l'Escala) a Sant Pere Pescador.

Aquest llibre inicia la «Col·lecció Arxiu Històric l'Escala» que neix per continuar i ampliar la difusió de la història local a partir de la investigació de documents d'arxiu inèdits.