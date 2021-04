Gairebé vuit de cada deu enquestats a Roses asseguren haver patit una agressió sexual en espais de "festa"

Un 77% de les 201 persones enquestades a Roses asseguren haver patit algun tipus d'agressió sexual en espais de "festa" en els últims cinc anys. La majoria afirmen haver patit mirades persistents, invasió de l'espai, persecució, comentaris ofensius o degradants, cops, empentes, exhibicionisme, insistència en una petició o frecs i tocaments sense consentiment. Del total, un 78% eren dones i un 22% homes que, en la majoria d'ocasions, asseguren haver viscut agressions LGTBIfòbiques. Moltes d'aquestes situacions s'han produït en carnavals o barraques de festa major. Per combatre aquestes situacions, l'Ajuntament de Roses ha elaborat un protocol contra violències sexuals als espais d'oci del municipi.

El document, que es va aprovar per unanimitat al darrer ple, és fruit d'un procés de treball endegat l'any passat amb un estudi basat en enquestes i entrevistes personals. En total, es van fer unes 200 enquestes (la majoria a menors de 30 anys) i el 77% de les persones consultades van assegurar haver patit algun tipus d'agressió de tipus sexual en els últims anys. Moltes s'han produït en entorns festius i en la majoria dels casos les víctimes manifesten que no ho han explicat a ningú. De fet, només un 4% afirma haver-ho comunicat a serveis professionals.

Les dades obtingudes han permès fixar alguns dels aspectes a abordar al protocol. En aquest sentit, el document estableix diverses línies d'actuació. Per una banda, campanyes de sensibilització contra les violències sexuals i l'augment de formacions específiques entre els joves a través dels centres educatius. Per l'altra, la creació d'un punt lila permanent, establir "referents" en els serveis d'urgència del municipi per aquests casos o la planificació amb "perspectiva de gènere dels espais físics de barraques i carnaval" com la col—locació de banys o il·luminació als punts més conflictius.

El primer tinent d'alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana, assegura que el protocol és "l'embrió d'un gran projecte que ha d'arribar a la plena consciència i identificació dels nostres espais d'oci com a espais segurs per a tota la ciutadania".

En elaboració del Protocol contra violències sexuals als espais d'oci de Roses hi han participat diferents àrees i serveis municipals (Joventut, Salut, Festes, Ensenyament, Acció Social i Seguretat Ciutadana) i els seus equips tècnics.