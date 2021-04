Detenen un home que transportava 388.460 euros amagats en mitjons

La policia francesa de fronteres (PAF) del Pertús va detenir un home que transportava 388.460 euros ocults en mitjons en una furgoneta. Els mitjons de llana estava ocults en un doble fons del vehicle, que feia la ruta entre França i Espanya quan va ser sorprès pels agents francesos a l'altura del peatge del Voló. La investigació policial ha descobert a més que aquests diners pertanyen a una banda criminal organitzada que es dedica al blanqueig després de cometre delictes. Segons informa la duana francesa, el conductor ha ingressat a presó i està a l'espera de la seva compareixença judicial el 3 de maig.

Els fets es remunten al 23 de març. Quan faltaven 10 minuts per a les deu del matí, els agents de duana de Pertús van fer aturar una furgoneta amb plaques alemanyes a l'altura del Voló quan es dirigia cap a Espanya. Els agents van escorcollar el vehicle i el gos policia va marcar que hi havia alguna cosa estranya. Això va permetre als agents el descobriment d'un doble fons a la paret del vehicle. A dins hi van trobar mitjons de llana que estaven plens de bitllets.

Després d'aquesta sorpresa, la furgoneta va ser escortada a la brigada de duanes i es va registrar ben a fons. En total, els policies van extreure 25 mitjons de les dobles parets del vehicle. Aquests contenien 40 bosses al buit plenes de bitllets. També van localitzar ocults en en el vehicle set carregadors per a una pistola i un inhibidor de freqüència.

El conductor va acabar detingut després de l'escorcoll i va ser entregat al Servei d'Investigacions Judicials Financeres. Les investigacions dutes a terme per agents de duana judicials han mostrat un vincle entre la confiscació i una xarxa criminal organitzada per blanquejar la recaptació de diversos delictes.