Iaeden demana una taula comarcal per regular les renovables

L'entitat Iaeden-Salvem l'Empordà demana una taula de treball comarcal per regular la implantació de les energies renovables. Considera que cal un front comú per definir com serà la transició energètica. A l'Alt Empordà s'han posat sobre la taula una allau de projectes de parcs eòlics, fotovoltaics i un parc marí que tenen en alerta el territori.

Iaeden fa la reflexió després que dissabte se celebrés la jornada «Repensem l'Empordà. Energies renovables: amenaces i oportunitats».

L'acte estava organitzat per l'Institut d'Estudis Empordanesos, el Consell Regulador de la DO Empordà, l'Associació Empordà Turisme, la Iaeden-Salvem l'Empordà i el Setmanari de l'Alt EMPORDÀ. Experts de diverses especialitats van compartir els seus coneixements i punts de vista amb representants d'entitats, empreses i administracions del territori. Tots plegats van incidir en la necessitat d'aprofitar l'oportunitat de la seva implantació per a generar un nou model de vida que prioritzi la sostenibilitat i l'enfortiment de l'economia local.

Per Iaeden «estem en emergència climàtica i cal actuar de forma urgent» i també és hora «de fer partícep a la població per fer una implantació que respecti la realitat regional i estigui dimensionada a les necessitats reals de la població».

Esperen que es creï una taula de treball per planificar com i en quina quantitat i prioritat s'han de potenciar la instal·lació de les renovables.