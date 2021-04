Presó sense fiança per al segon detingut per la mort de l'home trobat en un maleter a Roses

El segon detingut per la mort d'un home que van trobar al maleter del seu cotxe a Roses dilluns passat a la nit va ingressar ahir a presó provisional i sense fiança, seguint les ordres del jutjat d'instrucció 5 de Figueres. L'investiguen com a suposat autor d'un delicte d'assassinat i també per delictes de resistència greu a agent de l'autoritat i lesions. Aquests dos delictes s'haurien produït durant la seva detenció, divendres passat a Martorell, quan va intentar fugir i es va resistir a l'arrest. El detingut té antecedents i l'Audiència de Girona ja l'havia condemnat per assassinar un jove a Empuriabrava el 2003. Divendres passat, el jutjat també va enviar a presó el primer detingut pel cas.

El crim es va descobrir dilluns de la setmana passada, quan el germà de la víctima va descobrir el cos a l'interior del maleter. L'home hauria mort per culpa d'un seguit de cops al cap amb una arma blanca que li van fracturar el crani.

El primer dels detinguts va ingressar a presó el divendres de la setmana passada i aquest dilluns ho ha fet el segon. En aquest cas, l'home va ser detingut divendres a Martorell, on s'amagava a casa d'un familiar. Fonts pròximes a la investigació apunten que aquest home convivia amb la víctima i l'altre detingut a la casa de la zona de Mas Boscà de Roses, on els investigadors situen l'escena del crim.

A més, l'Audiència de Girona ja l'havia condemnat a 17 anys de presó per matar un jove a Empuriabrava el 2003. El judici amb jurat popular es va fer el 2005. En la sentència es recollia que la matinada del 17 d'agost del 2003 el detingut va clavar «sobtadament» diverses ganivetades al tòrax i a l'abdomen del jove francès amb la intenció de matar-lo. Prèviament havien discutit pel preu del vehicle de la víctima, que l'acusat volia comprar.