Turisme de Roses projecta nou rutes en bici i vuit miradors sobre la badia

La creixent demanda del turisme que busca contacte amb la natura ha portat l'àrea de Turisme de l'Ajuntament de Roses a posar en marxa noves accions, noves propostes d'oci. Per aquest any engeguen tres projectes: nou rutes en bicicleta (BTT, de carretera i mixtes), la senyalització de vuit punts-mirador de la badia i un tour en família. Les accions es treballen juntament amb el Parc Natural de Cap de Creus, a més, es treballa per l'activitat turística en clau de sostensibilitat.

Una cinquantena de representants del sector de l'hostaleria, la restauració i els serveis turístics de Roses van ser presents a un acte programat per l'Ajuntament per presentar el Pla d'Accions per a la temporada 2021.

Es posa èmfasi en la natura, el mar i el benestar perquè s'ha evidenciat la creixent demanda «per viure les destinacions d'una forma més orgànica». Com molts altres punts gironins, els espais naturals de Roses han vist una allau de visitants quan les mesures del covid-19 ho han permès.

La temporada passada es van engegar accions com l'snorkel en família o meditacions sun-rise a la sortida del sol, entre d'altres. Els nous projectes per aquest any passen per tres accions.

En primer lloc, posicionar Roses com una destinació de turisme esportiu amb tres rutes en bicicleta BTT, tres rutes en bicicleta de carretera i tres rutes en gravel (mixt BTT i carretera). Es completarà amb la informació sobre allotjament, tallers de reparació i lloguer de bicicletes i accions promocionals adreçades als proefssionals (clubs i associacions esportives) a trabés del club de màrqueting de Turisme Esportiu, al gran públic o ciclistes esporàdics, i al públic local a través de sortides.

Les passejades i la recerca d'espais naturals mirador també són un dels elements clau. Per això i esperant que s'hi sumin altres poblacions, en coordinació amb el Parc Natural del Cap de Creus s'estan preparant vuit punts-mirador que també proposaran enllaçar amb rutes senderistes. Justament durant la trobada el director del parc natural, Ponç Feliu, va explicar que s'ha obtingut la Carta Europea de Turisme Sostenible que acredita el compromís de desenvolupar una activitat turística que tingui en compte la conservació del territori i el desenvolupament socioeconòmic local i activitats turístiques en clau de sostenibilitat.

Finalment hi ha un Roses Tour Familiar. Es tracta d'una activitat de descoberta a través d'un joc.