Aparcament dissuasiu i busos llançadora a la punta del cap de Creus

La punta del Parc Natural del Cap de Creus on no es podrà accedir amb vehicles. acn

L'accés a la punta del cap de Creus es reordenarà a partir d'aquest estiu amb l'objectiu de posar fi a la sobrefreqüentació de vehicles. El Parc Natural i l'Ajuntament de Cadaqués estan acabant de tancar els darrers serrells però la idea és que els visitants que vulguin anar fins al far aparquin abans d'arribar a s'Alqueria, a la zona del Corral d'en Morell, on s'està habilitant un aparcament amb capacitat per a més d'un centenar de vehicles. Des d'allà i per un preu encara per concretar, podran arribar a la punta amb minibusos llançadora. També ho podran fer a peu o en bicicleta. La mesura també s'aplicarà durant els períodes de més afluència de visitants, com Setmana Santa, i s'articularà a través d'un sistema de càmeres.

La punta del far del cap de Creus té un nombre d'aparcaments clarament insuficient per absorbir el volum de vehicles que en temporada alta s'hi concentren. Són molts els que s'hi acosten per veure-hi la sortida del sol o la posta.

Les imatges de llargues cues per arribar-hi i de vehicles mal estacionats als vorals i en punts impracticables que es repeteixen cada estiu, però, no tindran lloc aquest any.

Fa mesos que el Parc Natural i l'Ajuntament de Cadaqués treballen amb l'objectiu d'evitar la sobrefreqüentació del trànsit rodat en aquesta zona del parc, que és reserva integral, i evitar els col·lapses que estiu rere estiu s'hi produeixen.

Ultimant la reordenació

Ara, estan ultimant el projecte de reordenació –que aquest dimarts a la tarda es presentarà als veïns en una reunió-, que s'aplicarà aquest estiu i durant els pics de més afluència de visitants com la Setmana Santa o els ponts.

Per fer-ho possible, s'està habilitant un aparcament a la zona del Corral d'en Morell, just abans de l'inici del camí i d'arribar a s'Alqueria, amb capacitat per a uns 120 vehicles. El director del Parc Natural, Ponç Feliu, diu que «a partir d'aquest punt els visitants estaran obligats a anar fins a la punta a peu, en bicicleta o amb sistema de busos llançadora que s'hi establirà», explica.

En aquests moments, estan acabant de tancar alguns aspectes. Entre ells, quan entrarà en funcionament, quin preu tindrà el servei d'estacionament-llançadora, els horaris i com es garantirà que les persones que hi tenen terrenys, cases o vagin a algun dels dos restaurants que hi ha hi puguin accedir. També en quines condicions podran fer-ho els habitants del municipi. «La idea és que l'Ajuntament també aprovi una ordenança i que l'accés sigui amb càmeres que llegeixin les matrícules», explica Feliu.

També s'hi han instal·lat uns panells informatius i tanques als vorals.

El director del parc insisteix que no es tracta de restringir l'accés de persones, sinó de «regular-ne els usos» i alhora «satisfer el visitant». «És important tenir en compte que hi ha moments en què està tan col·lapsada la carretera que encara que s'hi vulgui arribar no es pot, i els visitants se n'han de tornar sense haver pogut aparcar», insisteix Feliu. Una idea que també comparteixen des del consistori: «No volem restringir l'accés de la gent sinó regular l'accés de vehicles».

Ponç Feliu, a més, remarca que es tracta d'una reserva integral, un «lloc únic» que s'ha de garantir que es pugui visitar «en condicions». «Hi haurà gent que hi podrà accedir per motius científics, perquè hi té un habitatge o per altres motius però l'objectiu és que el gruix de gent no hi pugui accedir amb vehicle propi», insisteix Feliu.

De moment, es tracta d'una mena de prova pilot i Feliu admet que, probablement, caldrà fer-hi canvis en horaris o d'altres aspectes un cop es posi en funcionament i es vegin els primers resultats.

Un projecte similar per a Roses

El Parc i l'Ajuntament de Roses treballen en una idea similar per accedir a les cales més emblemàtiques del sud del parc però més «a llarg termini». De moment, s'estan redactant els projectes d'ordenació dels aparcaments disponibles a cada cala. Entre elles, la Murtra, Rustella, la Pelosa o Montjoi.

«Volem que els aparcaments quedin ben definits i que si hi ha vint places, la gent no aparqui als marges o als vorals», diu Feliu. Una situació que es va produir l'estiu passat amb moments d'autèntic caos i que va obligar a fer-hi dispositius policials pràcticament diaris.

El director del Parc, però, admet que aquest tram és més difícil de gestionar perquè la carretera és més llarga i perquè hi ha diverses activitats econòmiques ?algunes de grans dimensions? que en dificulten la regulació.

Afluència massiva

La previsió és, però, que la ordenació estigui operativa l'estiu que ve i que, més endavant, es faci un aparcament de grans dimensions que funcioni també amb un sistema de llançadores.

«No està tan definit com en el cas de Cadaqués però s'ha de tenir clar que això és el que s'està fent en d'altres parcs del país, on cada cop hi ha una afluència més massiva de visitants», assegura Feliu.