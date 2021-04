Deu visites guiades als espais naturals de l'Alt i el Baix Empordà

Els espais naturals de l'Alt i el Baix Empordà han programat de forma conjunta deu visites per aquesta primavera i estiu.

Es tracta de visites guiades gratuïtes durant els caps de setmana.

El Consell Comarcal de l'Alt coorganitza conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, el Parc Natural de Cap de Creus, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el baix Ter, el paratge natural d'interès Nacional de l'Albera, el Consorci de les Gavarres i el d'Ardenya-Cadiretes.

Les activitats que l'any 2019 varen interessar a 426 persones, i van rebre una puntuació de 9,26, i l'any passat a causa de la pandèmia no es varen poder dur a terme les activitats programades. Enguany totes les propostes s'ofereixen adaptades als requeriments de les autoritats sanitàries per a lluitar contra la Covid-19.

Es tracta d'una proposta de visites guiades de descoberta en què es presentaran els elements més singulars i definidors dels paisatges, els animals, les plantes, la geologia i el patrimoni cultural, material i immaterial, com són les tècniques ancestrals de construcció o el conreu determinades espècies. Es proposa descobrir-ho normalment caminant, tot i que si es vol, també en un cas es proposa una activitat que requereix remar.

La programació de visites està emmarcada en el projecte d'especialització i competitivitat territorial Natura, cultura i intel·ligència en xarxa, cofinançada pel FEDER de la Unió Europea, en la mesura que contribueix a promoure la descoberta d'un patrimoni que pot contribuir a millorar la qualitat de l'Empordà com a destí per als visitants que cerquen una estada slow pel territori i permet divulgar la tasca que duen a terme els equips que gestionen Parcs i espais naturals a l'Empordà i les organitzacions que treballen professionalment per a l'educació ambiental.

Els consells comarcals de l'Alt i del Baix Empordà coordinen l'acció dels diferents centres gestors d'aquests espais i les accions compartides de difusió. La informació de cada activitat està disponible als webs dels diferents espais i institucions organitzadores.

La primear serà el 25 d'abril al Paratge Natural de l'Albera amb la ruta al Dolmen de la Gutina i menhir de la Murtra.