L'adeu definitiu de Falgarona després de 160 anys d'història

Als aparadors de Falgarona Sabaters ja no hi ha sabates, només buidor, un cartell en què s'anuncia el tancament per jubilació i un reguitzell de caretes amb el rostre de la persona que l'últim mig segle ha regentat el negoci, Joan Falgarona. El dissabte 17 d'abril ha abaixat la persiana, de forma definiva, una sabateria de referència a Figueres, amb 160 anys d'història i el pas de cinc generacions d'una mateixa família. Una part de la botiga, la que havia estat reservada per al calçat masculí, ja està en obres. La idea és adequar-hi unes oficines.

La història d'aquesta botiga centenària va començar l'any 1861, amb una família d'artesans de sabates a mida. La primera documentació oficial que situa la botiga a Figueres és a l'arxiu municipal de la ciutat i data precisament d'aquell any. En aquell moment, la botiga portava el nom de Canadell, i era propietat de la rebesàvia del fins ara propietari, Joan Falgarona. A la dècada dels 60, l'establiment va canviar el nom a Falgarona, una denominació que ha mantingut fins al dia del seu tancament i que, de moment, encara figura sobre les vitrines del baix comercial.



La sala d'exposicions

A la família, no ha sorgit la voluntat d'agafar el relleu a la venda de calçat. A més de la botiga, també ha tancat al públic la seva sala d'exposicions Aljub. El soterrani era el magatzem de la botiga, fins que un dia, a causa d'unes humitats, van descobrir que al sostre hi havia una volta de rajols, tapada amb pasta. Una volta que alguns han datat del segle XVII. Rascant el sostre van veure que ocupava tot el soterrani. Quan Joan Falgarona va contemplar l'estructura i l'espai, va animar-se a fer un lloc d'exposició, i entre els primers artistes a instal·lar-hi obres hi va destacar la seva filla Alba, coneguda artísticament com a Wäwä.



Apagar el caliu fa pena

«Fa 50 anys que treballo aquí i em toca viure una part de la vida que no he viscut, sense compromisos, fer altres coses. Hem generat caliu, i apagar-lo de cop fa pena. Són moltes històries i anys de tradició, amb molta feina darrere que pensem que està ben feta. Però tot a la vida té un començament i un final». Aquestes paraules les va pronunciar l'expert sabater quan, el setembre de l'any passat, va anunciar que la història de la botiga estava arribant a la seva fi.La botiga Falgarona ha viscut tots els canvis en el centre comercial figuerenc i una de les reflexions que feia el propietari del negoci era que «la gent ja no viu al centre històric, als baixos hi ha botigues i als pisos hi ha magatzems o bé estan buits. No hi ha vida». Des de la seva expertesa de dècades al capdavant d'un comerç, se'n va de la botiga dient que cal «reconduir la ciutat i millorar-la en altres aspectes, com un Pla urbanístic que repensi la Figueres del futur».

L'octubre del 2018 la Generalitat de Catalunya va lliurar un reconeixement a la sabateria en honor a la seva trajectòria de més de 150 anys, en els Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial.