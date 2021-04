Una trentena d'activitats, per viure la Santa Creu a Figueres

Una trentena d'activitats, entre música, teatre, visites guiades i exposicions d'art, donen cos al programa de la Santa Creu de Figueres. Una edició encara sota els efectes de la pandèmia però que l'alcaldessa, Agnès Lladó, ha volgut remarcar que tots els ciutadans "ens mereixem aquesta reparació moral" tot afegint l'esforç fet per les Àrees de Festes, Joventut i, sobretot, les entitats, per tirar-ho endavant.

Durant la presentació del programa, on també s'ha pogut veure el cartell anunciador obra de l'artista figuerenc Jordi Mitjà, ha destacat que totes les activitats es faran sota control d'aforament, control perimetral i amb pre asignació d'entrada a través del web festesdefigueres.cat. Hi haurà diferents espais on es faran els actes: el parc de les Aigües, el pàrquing d'El Far on es faran els concerts, la plaça Josep Pla, la plaça Catalunya i també el mateix Teatre El Jardi on els responsables de La Cate oferiran el pregó de les festes.

L'Ajuntament informa de tota l'agenda de fires a través del web https://festesdefigueres.cat/