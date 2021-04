Deu cellers oferiraran tasts diumenge a la Mostra del Vi de Roses

Deu cellers participaran diumenge a la Mostra del Vi DO Empordà que arriba a la seva VII edició diumenge, a Roses.

La mostra tindrà lloc a partir de les onze del matí i fins les tres de la tarda a la porta de Mar de la Ciutadella de Roses.

S'hi podran tastar diversos productes enològics presentats per un total de 10 cellers, així com gaudir d'activitats pensades per a tots els públics.

La setena edició de la Mostra, emmarcada en el programa Vívid 2021, estarà formada per la participació de: (Celler Hugas de Batlle, Celler Empordàlia, Vinyes dels Aspres, Bodegas Mas Vida, Celler Mas Geli, Av Bodeguers, Espelt Viticultors, Castelló Murphy, Celler Gerisena-Garriguella i Celler Cooperativa d'Espolla), per tastos de gastronomia de la mà del xef David Sanglas amb producte avalat pel segell de qualitat Girona Excel·lent i la continuació del racó Vi-Kids/Vi-Baby amb activitats d'artesania per a nens i nenes relacionades amb el món del vi.



Altres activitats que s'han configurat a Roses dins la programació Vivid 2021, es realitzaran el cap de setmana del 24 i 25 d'abril. Es tracta del pack amb visita guiada a Sant Pere de Rodes de la mà de l'hotel 1935 de Roses, i l'activitat familiar "El joc grec del vi".

A causa de la crisi sanitària de la Covid-19, la mostra s'ha hagut de traslladar enguany del seu escenari habitual, al passeig Marítim, a la Porta de Mar de la Ciutadella. Algunes de les mesures que s'han implementat són canals separats d'entrada i sortida, control d'aforament, límit de quatre persones als estands i taules, dispensadors de gel hidroalcohòlic distribuïts per a tot el recinte, ús de mascareta i distancia obligatòria, entre d'altres.

El festival Vívid està impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, rep el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com del centenar de socis que integren el Club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà. Tota la informació del Vívid 2021 la trobareu a vivid.costabrava.org