Les Fires de la Santa Creu de Figueres tornen a tenir activitats al carrer

Les Fires i Festes de la Santa Creu retornaran aquest any als carrers de la ciutat, tot i que amb les mesures de control que imposa la situació de pandèmia. Però les entitats i l'Ajuntament han programat trenta-cinc activitats del 29 d'abril al 3 de maig que inclouen alguns dels actes emblemàtics de la programació com les Fires de l'1 de maig (aquest any al Clos de Fires), els concerts (en diferents espais, en comptes de l'Embarraca't) o el teatre. Les fires s'obriran amb el tradicional pregó a càrrec de l'entitat Patronat de la Catequística de Figueres, en reconeixement al seu 100è aniversari. La Xaranga Damm-er donarà el toc final a la vetllada.

El divendres 29 d'abril es donarà el tret de sortida al poc més d'una setmana de fires durant la qual hi ha haurà una trentena d'activitats. Es farà amb el pregó de la centenària entitat. Enguany s'oferirà des del teatre El Jardí, un dels espais que s'adequaran per a la celebració d'activitats per tal de poder regular i establir els controls que marquen els protocols per la pandèmia.

A la presentació d'ahir es va donar a conèixer el cartell, que enguany ha estat obra de l'artista de Figueres Jordi Mitjà.

És el primer acte per mostrar als ciutadans una programació on hi haurà concerts, teatre, fires i visites guiades, entre d'altres.

Els actes es concentran al parc d e les Aigües, el pàrquing d'El Far, la plaça Josep Pla, la plaça Catalunya i el teatre El Jardí.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va voler remarcar ahir durant la presentació del programa d'actes que els ciutadans «ens mereixem aquesta reparació moral» després que l'any passat no es poguessin celebrar. En les fires hi treballen cada any nombroses entitats de la ciutat, a banda de les àrees municipals.

La programació s'ha adaptat i, per exemple, no hi haurà el tradicional Embarraca't a l'espai del Firal. Els concerts es concentraran principalment a l'aparcament d'El Far, però també al parc de les Aigües. Serà el primer el concert The Sweet Planet Orchestra, a les sis de la tarda.

Tribade, el trio de rap (2 mcs i 1 DJ) format a Barcelona per les MCs Bittah i Masiva Lulla obrirà els concerts de l'espai d'El Far el 30 d'abril a les vuit del vespre. L'1 de maig serà el torn de La Loca Histeria am b el seu ritme, humor, diversió, interacció i originalitat a càrrec de vuit peculiars i entranyables personatges. Mazoni (2 de maig), Pinocchio al parc de les Aigües (3 de maig) o Roger Mas i la Cobla Sant Jordi al teatre El ?Jardí (7 de maig) són altres de les actuacions musicals programades.

Teatre, màgia o cabaret

Les Fires de la Santa Creu inclouen teatre, espectacles màgia i sardanes.

Teatre Cabaret La Ciutat Llunyana, a la Cate (1 de maig) o Circ contemporani «LÀ» al teatre El Jardí (2 de maig), o l'espectacle de carrer The Incredible Box a la plaça Josep Pla (3 de maig) són algunes de les propostes adaptades a tots els públics.

Les Fires mantenen les tradicionals Fires de l'1 de maig, tot i que seran al Clos de Fires, i la del Llibre Vell, el 3 de maig a la plaça Catalunya. Ambdues seran amb accés controlat.

De la programació, però, s'han hagut de suprimir la rua infantil, la diada castellera, els focs d'artifici i també les atraccions infantils, a les quals la Generalitat encara no ha aixecat la restricció per poder-se celebrar.

L'Ajuntment ha posat en servei el web festesdefigueres.cat per tal d'apropar la programació a tots els ciutadans.