Castelló posa a debat el mal estat d'un sector d'Empuriabrava

Les necessitats del barri del Puigmal d'Empuriabrava es va posar a debat dijous al ple de Castelló d'Empúries arran de la moció de Ciutadans que demanava un Pla Intgral i que no va prosperar. Que és un dels sectors amb més necessitats hi van coincidir totes les formacions però sense un consens en com abordar la problemàtica. El govern opta per actuar-hi des de diferents àrees sense un pla integral.

Des de Cs, el regidor Fernando Fernández, va exposar la moció que plantejava que és un dels sectors «on els seus veïns pateixen dèficit d'atenció per part de l'Ajuntament»-el govern ho va negar- i va mostrar-lo com un barri amb diferents classes socials, diferent teixit empresarial i que ha crescut molt. Creuen que pateix un deteriorament i cal actuar en diferents aspectes.

Un en el qual van estar d'acord tots els grups va ser en la mobilitat i necessitats com crear un corredor per als escolars que assisteixen als centres. Asfaltatge, parcel·les abandonades o incivisme van ser altres aspectes.

Des del Govern, Salvi Güell (ERC) o Joan Basí (CUP) va exposar que es descartava un Pla Integral perquè plantejaven el municipi en conjunt i que s'hi anava actuant des de les diferents àrees. Respecte les altres formacions, Jordi García (Udem-Plataforma) o Agustí Ayats (SOMEC) va mostrar el seu acord en les necessitats i en el la possibilitat de fer el pla integral. Des del PSC, Antonio Martín, va optar per abstenir-se i va apuntar la proposta de situar-hi la nova sala polivalent.