Una conductora beguda s'accidenta contra un fanal i el fa caure a Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat penalment una conductora per circular beguda i accidentar-se contra un fanal. Els fets han passat al carrer Joan Matas, a tocar de la ronda sud de la capital de l'Alt Empordà. Quan els agents han arribat al lloc del succés, han fet la prova d'alcoholèmia a la dona que ha donat positiu. La taxa superava el màxim de 0,60 mg/l i, per això, els agents l'han denunciat penalment. Com a conseqüència del xoc, el fanal ha caigut i caldrà reparar-lo durant els propers dies. Els agents han ordenat portar el cotxe de la dona al dipòsit municipal.