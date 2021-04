La Jonquera transmet al Govern «l'alarmant» efecte del tancament de la frontera

L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, ha exposat al govern de la Generalitat «l'alarmant situació» del municipi arran del tancament de la frontera amb França i els forts efectes econòmics de l'emergència sanitària derivada de la covid-19. Martínez constata que no tenen cap notícia que es reobri aviat. El Pertús manté una mínima activitat però a la resta del terme hi ha nombrosos negocis tancats que no saben si serà de forma permanent.

El client ha caigut dràsticament perquè el 90% és francès. L'alcaldessa ha explicat que «hem volgut traslladar al Govern de la Generalitat la nostra gran preocupació per una situació que s'està tornant insostenible» perquè «els comerços viuen en més d'un 90% del client francès».

El nucli fronterer encara manté activitat perquè no s'ha de creuar la frontera però els canvis a les restriccions a França tenen un gran impacte. Això fa que es passi de cues als estancs a carrers buits.

A la resta del municipi hi ha molts negocis tancats. Martínez ha explicat que «no sabem els comerços que estan tancats momentàniament o definitivament». Però la situació constata que és molt greu per l'economia. Martínez va aprofitar la visita dimecres de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, per mostrar-li aquests greus efectes econòmics i socials de l'emergència sanitària i del tancament de la frontera, un tancament del qual asseguren no tenen més notícies. Des de fa mesos estan tancades les vies secundàries que uneixen diverses poblacions de la comarca. Van passejar pel municipi on van poder veure de primera mà el tancament de molts negocis locals com perfumeries o bars. També es van apropar a la zona de la duana i el Portús on van conversar amb el president de l'Associació de Comerciants de la zona, Bruno Comas.

Meritxell Budó va visitar la Jonquera acompanyada del delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona, Pere Vila, i del director dels Serveis ?Territorials del Departament de la Presidència a Girona, Raül Morales.

El motiu de la visita va ser la supervisió de les obres del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).