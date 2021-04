Campanya «La Rubina per a tothom»

«La Rubina per a tothom» és la campanya de recollida de signatures que han engegat una desena d'entitats i empreses per tal d'intentar aturar el projecte de recuperació dels aiguamolls i del sistema dunar de la Rubina, redactat pel Servei de Costes a la Demarcació de Girona del Ministeri per a la Transició Ecològica, amb una inversió de 2,5 milions d'euros.

El impulsors de la campanya manifesten que «l'argument principal per impulsar aquest projecte és que l'actual camí i els aparcaments existents són incompatibles amb l'article 33.5 de la Llei de Costes que estableix que, en el domini públic marítimoterrestre, «queda prohibit l'estacionament i la circulació no autoritzada de vehicles».

Consideren que el projecte preveu actuacions de restauració ambiental molt beneficioses per als sistemes naturals de la Rubina, inclosos inclosos dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, però alhora comporta greus limitacions dels accessos que afecten negativament l'ús social de la platja.

Des dels diferents sectors consideren que ni en el projecte ni el l'estudi d'impacte ambiental s'ha tingut en consideració l'afectació a l'activitat social, comunitària i econòmica. En relació amb el tancament dels accessos, manifesten que afectarà directament activitats econòmiques que s'hi porten a terme i afecten també el turisme.

Denuncien la voluntat de «privatitzar la platja» i que els grans afavorits seran els càmpings. I denuncien la manca de participació ciutadana.

El projecte preveu que es tanqui el camí actual i es crearà un camí de servei, només accessible per a vehicles autoritzats.

Els vehicles hauran d'estacionar en aparcaments alternatius que se situaran fora del domini marítimoterrestre. En principi es preveuen dues bosses de fins a 200 vehicles però hi ha la possibilitat de demanar-ne l'ampliació i també que es construeixi un nou accés des d'Empuriabrava.

L'Ajuntament ja va manifestar en la presentació pública que es podria ampliar aquesta bossa.

La restauració de la Rubina projectada pel ministeri preveu també la retirada de tots els abocaments de runa que hi ha a l'espai en diferents punts del domini marítimoterrestre.

A l'Illa Gran es retirarà la runa i es recuperaran les antigues llacunes salobres.

D'altra banda, es crearà un sender o itinerari des de l'interior (a tocar l'Illa Gran) fins a la platja. Part de l'itinerari es construeix amb passeres de fustes elevades. Hi haurà, segons el projecte, un observatori i instal·lació de cartells informatius.

Els impulsors de la campanya que, entre altres accions, es porta a terme des de la plataforma Change.org, no volen que les limitacions afectin l'activitat existent «perjudiquin greument els usuaris de la platja, les activitats que fins ara hi hem pogut desenvolupar i l'interès turístic del municipi».

L'Ajuntament durant la presentació a argumentar que es recupera el sistema dunar, es naturalitzen els antics camps agrícoles i ordenen els accessos, però que no modificarà els actuals de la platja.