Un home de 37 anys de la Jonquera mor i dues persones resulten ferides en un xoc frontal a la C-31 a Ventalló

Un home de 37 anys veí de la Jonquera va morir ahir en un xoc frontal a la carretera C-31 al terme municipal de Ventalló. Dues persones més van resultar ferides, una de gravetat, i una menor menys greu, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). A conseqüència de l'accident la via va resultar afectada un parell d'hores.

L'avís del sinistre es va donar poc abans de les quatre de la tarda d'ahir al quilòmetre 369 de la C-31, la carretera que condueix a l'Escala. L'accident es va produir entre les poblacions de Viladamat i Torroella de Fluvià, al terme de Ventalló.

Per causes que s'estan investigant, hi va haver una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència del xoc, va morir el conductor d'un dels vehicles, un home de 37 anys i veï de la Jonquera. En el mateix vehicle, hi viatjava una menor que va resultar ferida menys greu i que els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona. L'altre conductor va resultar ferit greu i va ser traslladat amb helicòpter també a l'hospital Josep Trueta.

Arran de la incidència, que va obligar a tallar la via en tots dos sentits, es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat -que van haver de fer tasques d'excarceració als dos vehicles implicats- i dues ambulàncies i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La via va estar afectada duradunt dues hores.

Amb aquesta víctima, ja són 26 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.